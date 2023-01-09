Заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на 49% в Петербурге за новогодние праздники

Заболеваемость ковидом снизилась на 47% в Петербурге за новогодние праздники Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге за новогодние праздники снизилась заболеваемость ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Об этом 9 января 2023 года на пресс-конференции по итогам длинных выходных рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по городу Ирина Катаева.

- Со 2 по 8 января отмечается снижение заболеваемости во всех возрастных группах. Решение отправить детей на зимние каникулы - положительно повлияло на снижение заболеваемости, - отметила специалист.

Так, за первую неделю января заболеваемость коронавирусом в Петербурге снизилась на 47 процентов, а заболеваемость ОРВИ и гриппом - на 49 процентов. Однако, как пояснила Катаева, снижение показателя может быть связано, в том числе, с тем, что во время праздников люди реже обращаются в поликлиники.