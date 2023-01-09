170 алкоголиков и наркоманов госпитализировали в больницы Петербурга за новогодние праздники Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Какой Новый год без алкоголя. Однако некоторые не знают меры, из-за чего допиваются "до чертиков" и попадают в больницы. Так, за время новогодних праздников 2023 года в Санкт-Петербурге в больницу попали 170 человек с нарко- и алкогольной зависимостью. Об этом 9 января рассказала заместитель главного врача Городской наркологической больницы Елена Куркова.

- Среди поступивших в приемный покой - 28 процентов людей с наркотической зависимостью, остальные с алкогольной. Основной поток начался с 3-4 января. Каждый день к нам поступало по 20-30 человек, - рассказала Куркова.

Причем, не обходилось и без острых случаев. Так, каждый день в больницы попадали по четыре-пять человек с белой горячкой. Специалисты лишь за первые дни января выявили 22 новых человек, больных алкоголизмом.

А вот медицинских освидетельствований в этом году оказалось на 20 процентов меньше, чем в прошлом. Сотрудники полиции с подозрением на алкогольное опьянение за праздники доставили 110 водителей, из которых девять оказались действительно пьяны. Также доставлены 66 человек с подозрением на наркотическое опьянение. Результаты исследований еще не готовы.