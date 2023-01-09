Усадьбу «Сосновка» на Октябрьской набережной передали в собственность Петербурга

Усадьбу "Сосновка" передают Петербургу. Фото: Яндекс. Карты.

Федеральный центр передает во владение Петербурга усадьбу генерала Чернова «Сосновка», расположенную на Октябрьской набережной. Изначально объект планировалось пустить с молотка, потом его хотела выкупить Корпорация развития Санкт-Петербурга, а сейчас принято решение о смене владельца на безвозмездной основе.

- Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче здания в собственность Петербурга, - пишет «Петербургский дневник».

Половину территории усадебного парка примет на баланс садово-парковое предприятие «Невское». Вторую половину оно же возьмет в долгосрочную аренду. Также городу отойдет и здание особняка, площадью в две тысячи квадратных метров.

Предполагается, что ухоженная часть парка останется зеленой зоной, а из второй сделают общественное пространство со спортивными объектами.

Напомним, что усадьба Чернова была создана в 1889–1893 годах по проекту архитектора А. И. фон Гогена. В советское время, до войны, здесь была больница. А с 1943 года работал радиоцентр.