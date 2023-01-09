В Петербурге работник пункта выдачи засудил женщину, обозвавшую его циклопом

Суд заставил петербурженку ответить за "циклопа". Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудник одного из пунктов выдачи товара обиделся на посетительницу, обозвавшую его циклопом. Сравнение с одноглазым монстром показалось мужчине некорректным и достойным судебного разбирательства. А началось все с обычной просьбы предъявить документы.

- 8 декабря 2021 года истец исполнял служебные обязанности в пункте выдачи заказов, когда туда пришла посетительница. В связи с тем, что у нее отсутствовал документ, удостоверяющий ее личность, истец отказал ей в выдаче заказа, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Тогда женщина начала кричать на работников и оскорблять их, используя слово слова «неполноценные», а потом назвала мужчину «одноглазым циклопом». Но и этого даме показалось мало. Она вызвала полицию, после чего ее и «циклопа» увезли в полицию. В иске мужчина отметил, что просидел в отделении до 23:00. В качестве компенсации а страдания он просил 10 тысяч рублей.

Суд отметил, что в греческой мифологии циклопы – одноглазые исполины с жутковатой внешностью, а значит, это можно считать оскорблением. Оно обойдется петербурженке в пять тысяч рублей.