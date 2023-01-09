Задушенную 19-летнюю девушку из Петербурга убили из-за ревности

Мужчина задушил из-за ревности 19-летнюю подругу Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Стали известны подробности трагической смерти 19-летней девушки, которая была найдена задушенной в квартире дома на улице Руднева в Санкт-Петербурге. По предварительной версии, причиной стала расправа из-за ревности. Об этом 9 января 2023 года пишет "Мойка78".

- 28-летний житель квартиры на Руднева позвал в гости 19-летнюю подругу, которая иногда помогала ему по дому. Вскоре в гости пришел его 27-летний друг. Компания выпила около 1,5 литра крепкого спиртного, прогулялась, а после вернулась домой. Тогда-то и начались проблемы, - сообщает издание.

Девушка начала заигрывать с другом хозяина квартиры, что мужчине не понравилось. Он начал бить и душить гостей. В итоге оба потеряли сознание, а девушка там и не очнулась. Хозяин квартиры позвал на помощь соседа, который вызвал полицию и скорую помощь.