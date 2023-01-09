Молодой водитель избил дедушку на «Ладе» из-за дорожного конфликта в Петербурге

Водитель побил мужчину на "Ладе" в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Жители Петербурга возмущены поведением молодого водителя, который избил пожилого мужчину на «Ладе». По словам очевидцев, дедушке осталось из-за того, что он не пропустил машину обидчика на дороге.

- На перекрестке Пискаревского проспекта и проспекта Металлистов дедушка на «Гранте» не пропустил водителя и тот его «проучил», - сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На кадрах съемки видно, как молодой человек дважды бьет водителя «Лады» в область головы, а потом хлопает дверью и уходит к своей машине.

В комментариях под видео поднялась волна негодования: «На деда руку поднимать - самое последнее дело, он наверное и женщин бьет»; «Сколько жестокости в людях! Ну не пропустил, ничего же страшного не произошло! Или там царь за рулем едет?»; «Надеюсь, что он, когда будет дедушкой, встретит именно такого как он на пути».