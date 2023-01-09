Видео подозреваемых в похищении 13-летнего школьника в Петербурге показал СК

СК завел дело на троих жителей Петербурга, похитивших и избивших школьника. Фото: ГСУ СК РФ по СПб

Петербургское управление Следственного комитета России показало видео с молодыми людьми, которых подозревают в похищении с избиением 13-летнего школьника. По версии следствия, все произошло 4 января в Горелово, на улице Политрука Пасечника.

- Учащийся 7 класса находился среди участников драки, в ходе которой одним из неустановленных лиц к мимо проходившему мужчине был применен перцовый баллончик, - сообщает пресс-служба Следкома.

Получивший заряд газа 20-летний прохожий обиделся на такое поведение школьников и решил наказать их при помощи своих друзей: 19-летней девушки и 18-летнего парня. Но поймать удалось только одного, того самого семиклассника. Его побили, затолкали в машину и отвезли на Аннинское шоссе, после чего побили еще раз.

Затем, на улице, школьника заставили встать на колени и девушка облила его спиртом. После этого потерпевшего отпустили. Сейчас он находится на амбулаторном лечении, а все трое мучителей задержаны. Им грозит до пяти лет лишения свободы.