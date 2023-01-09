В Рождество под Петербургом погибла женщина, катавшаяся на ватрушке

В Рощино при катании на ватрушке погибла женщина. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи областного управления СК России выясняют обстоятельства трагедии в поселке Рощино, где в Рождество погибла женщина, катавшаяся на ватрушке. Причиной гибели стал удар о дерево, в которое врезалась несчастная.

- По предварительным данным, 7 января 2023 года потерпевшая съехала на «ватрушке» с необорудованной горки и ударилась головой о дерево, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Известно, что кататься на ватрушке женщина отправилась с мужем и сыном. Те, увидев что произошло с родным человеком, срочно вызвали скорую. Пациентку успели довезти до сестрорецкой больницы, но травмы оказались слишком сильными и спасти раненную не удалось.

В СК напоминают жителям Петербурга и Ленобласти, что при катании на ватрушке надо соблюдать меры безопасности. В том числе, крайне внимательно подходить к месту развлечений. Деревьев поблизости быть точно не должно.