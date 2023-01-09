17 миллионов пассажиров перевез транспорт Петербурга в новогодние праздники

За новогодние праздники транспорт перевез 17 мил пассажиров. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В петербургском Комитете по транспорту подвели итоги новогодних каникул. В том числе было подсчитано, сколько поездок произошло в новогоднюю и рождественскую ночи. Их оказалось куда больше 100 тысяч.

- Метрополитеном в новогоднюю ночь воспользовались 101,3 тысячи человек, наземным транспортом — более 25 тысяч человек, - сообщает пресс-служба комитета.

С 6 на 7 января на транспорте зафиксировали около 24 тысяч поездок. А всего за новогодние каникулы метро, автобусы, троллейбусы и трамваи перевезли свыше 17 миллионов пассажиров. При этом самым популярным видом транспорта стали автобусы, а не метро. Далее идут трамваи, а замыкают список троллейбусы.