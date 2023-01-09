Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 января 2023 15:47

17 миллионов пассажиров перевез транспорт Петербурга в новогодние праздники

В ночь с 31 декабря на 1 января метро, автобусами и троллейбусами и трамваями воспользовались 126 тысяч раз
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
За новогодние праздники транспорт перевез 17 мил пассажиров.

За новогодние праздники транспорт перевез 17 мил пассажиров.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В петербургском Комитете по транспорту подвели итоги новогодних каникул. В том числе было подсчитано, сколько поездок произошло в новогоднюю и рождественскую ночи. Их оказалось куда больше 100 тысяч.

- Метрополитеном в новогоднюю ночь воспользовались 101,3 тысячи человек, наземным транспортом — более 25 тысяч человек, - сообщает пресс-служба комитета.

С 6 на 7 января на транспорте зафиксировали около 24 тысяч поездок. А всего за новогодние каникулы метро, автобусы, троллейбусы и трамваи перевезли свыше 17 миллионов пассажиров. При этом самым популярным видом транспорта стали автобусы, а не метро. Далее идут трамваи, а замыкают список троллейбусы.