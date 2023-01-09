Стоимость проезда по скоростной трассе Москва-Петербург увеличилась с 9 января

Проезд по трассе М-11 Москва-Петербург стал стоить дороже Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Проезд по трассе М-11 Москва - Петербург стал стоить дороже. Речь идет о головном участке дороги. С 9 января тарифы для легковых автомобилей выросли на 50-100 рублей, а для обладателей транспондеров М-11 поменялся фиксированный ежемесячный платеж - он вырос на 50 рублей.

- Проезд от Москвы до Шереметьево-2 будет стоить 410 рублей, а до Шереметьево-1 - 550 рублей. В 500 рублей теперь обойдется проезд от Москвы до Зеленограда, ив 900 рублей - от Москвы до Солнечногорска. Такая стоимость будет днем в будние дни, - пишет «Интерфакс».

При этом для держателей транспондеров М-11 проезд из Москвы в Зеленоград будет стоить 460 рублей. Доехать до Шереметьево-2 можно будет за 385 рублей, а до Солнечногорска - за 750 рублей.