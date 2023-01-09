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НовостиОбщество9 января 2023 16:49

Смольный утвердил планировку территории для подключения улицы Седова к Широтной магистрали

Протяженность участка дороги составит 600 метров
Анастасия НУРАДИЛОВА
Смольный утвердил планировку территории для подключения улицы Седова к Широтной магистрали

Смольный утвердил планировку территории для подключения улицы Седова к Широтной магистрали

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге утвердили проект планировки территории для подключения улицы Седова к будущей Широтной магистрали скоростного движения. Документ обсудили на рабочем совещании главы города Александра Беглова с членами правительства 9 января.

- Строительство Широтной магистрали — один их главных проектов развития транспортного каркаса всего города. Для ее полноценного функционирования необходимо обеспечить ее соединение с улично-дорожной сетью, - отметил губернатор Петербурга, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Специалисты реконструируют участок дороги, протяженность которого составляет 600 метров. На улице Седова, с южной ее стороны, будет построена двухполосная велосипедная дорожка со встречным движением. Ее ширина составит 3,6 метров.

Напомним, сейчас строительство Широтной магистрали находится на первом этапе. Специалисты занимаются Витебской развязкой.