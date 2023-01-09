В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Желтый» уровень опасности объявлен в Северной столице из-за сильного ветра. Об этом вечером в понедельник, 9 января, сообщает пресс-служба Смольного.

- По информации Росгидрометцентра, в Санкт-Петербурге до 13 часов дня 11 января ожидается ветреная погода, - говорится в сообщении ведомства.

В прибрежных районах города на Неве ожидаются сильные порывы ветра южного и юго-восточного направлений. Они могут достичь 15 метров в секунду. А объявленный «желтый» уровень свидетельствует о потенциально опасной погоде.

Правительство Петербурга высказало просьбу петербуржцам и гостям города: проявлять особую осторожность при перемещении по улицам.

Напомним, главный синоптик Александр Колесов пообещал оттепель в ближайшее время.