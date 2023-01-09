Заповедник «Левашовский» площадью более 2700 гектаров обустроят в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заказник «Левашовский» появится в Петербурге. Заповедную территорию площадью более 2700 гектаров обустроят в Курортном и Выборгском районах. Это будет самая большая охраняемая природная территория в Петербурге.

- В новом заказнике будут охраняться 17 видов растений и животных из Красной книги Петербурга. Три из них также числятся в Красной книге России, - сказал губернатор Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

На территории будущего заказника растут еловые, сосновые, березовые, осиновые и смешанные леса, а также расположены водные объекты и болота. На территории обитают более 30 видов млекопитающих и 128 видов птиц.

В заказнике будет установлен режим особой охраны. Это значит, что там нельзя будет что-то строить, разводить открытый огонь, мусорить, рубить деревья и кустарники, уничтожать животных.