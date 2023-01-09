Рейды по поиску нетрезвых водителей в Петербурге и Ленобласти пройдут с 13 января

Нарушителей будут искать несколько ночей подряд Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды по выявлению нетрезвых водителей в Петербурге и Ленобласти. Мероприятия запланированы на каждую ночь с 13 по 16 января и с 27 по 30 января. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

- В январе 2023 года Госавтоинспекция проведет несколько рейдов по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, - говорится в сообщении УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники ведомства напомнили, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии или передачу права управления пьяному человеку грозит штраф – 30 тысяч рублей. А также лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. При повторном нарушении может быть возбуждено уголовное дело.