Пожарные тушили студенческое общежитие на улице Морской пехоты в Петербурге

На место ЧП выезжали пять пожарных машин Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кировском районе Петербурга загорелось общежитие ГУМРФ имени Макарова. Об этом вечером в понедельник, 9 января, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на улице Морской пехоты поступило в 21:28. На место происшествия сразу выехали спасатели и необходимая техника. Площадь пожара составила всего два квадратных метра, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Прибывшие после вызова пожарные установили, что в здании горит комната. Спасатели эвакуировали 15 человек с верхних этажей.

По предварительной информации, после возгорания никто не пострадал. Огонь был ликвидирован через полчаса, в 21:54. На место ЧП выезжали пять пожарных машин. Пожар тушили 23 спасателя МЧС.