Школа на 825 мест и детский сад на 420 мест появятся в Красносельском районе Петербурга

В городе построят новый большой жилой комплекс Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новый жилой квартал появится в Красносельском районе Петербурга. Проект планировки и межевания территории утвержден 9 января. Планируется построить три многоквартирных дома с подземными гаражами и автостоянками. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- При планировании новых жилых кварталов необходимо предусмотреть социальную и дорожную инфраструктуру. Это наше требование, и застройщики его соблюдают, - подчеркнул губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Помимо домов, застройщик возведет школу на 825 мест и детский сад на 420 мест. Для детей построят молодежный центр, учреждение допобразования, библиотеку и культурно-досуговое учреждение.

Улицу Морской пехоты продолжат от путепроводной развязки проспекта Маршала Жукова до новой проектируемой улицы. Новая улица будет построена от продолжения улицы Морской Пехоты до улицы Маршала Казакова. Ее протяженность составит 440 метров.