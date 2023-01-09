Специалисты обещают закончить работы в течение трех часов. Фото: t.me/lenobladminka

Жители 20 домов в Ленобласти остались без воды из-за коммунальной аварии. В Колтушах прорвало водопроводную трубу. Ее ремонт проходит в сложных условиях. Об этом 9 января сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

- Глубина залегания инженерных систем - 2,5 метра, работа техники исключена из-за близкого залегания электрических кабелей высокой мощности, - рассказали в ведомстве.

Специалисты Водоканала Ладога обещают завершить противоаварийные работы в течение трех часов. Жителей домов обеспечили водой: для них организован подвоз воды.

Ранее уже случалась авария на этой же трубе, в 10 метрах от нынешнего прорыва. Сети планируют полностью модернизировать после окончания отопительного сезона. Там будет оборудован единый узел и задвижки, чтобы в аварийных ситуациях можно было задействовать резервные ресурсы.