Росгвардейцы задержали петербуржца за кражу товаров из магазина на 2300 рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники Росгвардии 8 января задержали сразу двух жителей Петербурга, которые находились в уголовном розыске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Наряд Росгвардии вызвали в гипермаркет на улице Руставели. Работник магазина нажал кнопку тревожной сигнализации, потому что посетитель магазина украл товары на 2300 рублей, - говорится в сообщении отдела вневедомственной охраны.

Как позже выяснилось, нарушителем оказался мужчина, который уже был судим за незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ. И сейчас снова находится в розыске.

Другой посетитель магазина вступил в конфликт с работниками. Его задержали за мелкое хулиганство. А позже стало известно, что его давно ищут сотрудники правоохранительных органов.

Один из злоумышленников в розыске из-за управления машиной в пьяном состоянии, а другой – из-за кражи 199 тысяч рублей. Мужчин доставил в отдел полиции.