Женщина пострадала в пожаре на Новгородской улице в Петербурге

Пострадавшую женщину увезли в больницу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Женщина пострадала в пожаре в Колпинском районе Северной столицы. Инцидент случился вечером в понедельник, 9 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре в квартире на Новгородской улице поступило в 22:41. На место происшествия сразу отправились спасатели и необходимая техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Прибывшие после вызова пожарные установили, что в квартире загорелась комната. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Спасатели боролись с огнем около 40 минут. В 23:20 возгорание удалось ликвидировать.

По предварительной информации, в происшествии пострадала женщина: ее госпитализировали в медицинское учреждение. О состоянии пострадавшей не сообщается. На место происшествия выезжали три пожарные машины. Огонь тушили 15 спасателей МЧС.