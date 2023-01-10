Теплая и ветреная погода накроет Петербург 10 января Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге продолжает теплеть и постепенно погода приближается к оттепели. Во вторник, 10 января 2023 года, в Северной столице окажется не ниже минус 4 градусов, при этом будет сильный и теплый ветер. Об этом сообщает центр "Фобос".

- Сегодня Северную столицу накрыл своей облачной системой теплый атмосферный фронт. Медленно смещаясь к востоку, он сформирует в регионе облачную и ветреную погоду, временами пройдет снег, а температура воздуха продолжит расти и к вечеру показания термометров вернутся в рамки климата, - сообщили в центре.

Днем в городе на Неве температура кажется в пределах 2-4 градусов ниже нуля, по Ленинградской области от минус 1 до минус 6 градусов, на востоке немного холоднее - до 12 градусов мороза. Ветер окажется юго-восточный 5-10 метров с секунду с порывами до минус 15 градусов.