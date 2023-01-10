Квартирный пожар произошел в Калининском районе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Калининском районе Санкт-Петербурга рано утром 10 января 2023 года произошел пожар в жилой квартире. В седьмом часу утра на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в одной из квартир дома на проспекте Науки. На место сразу же выехала спасательная бригада. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС города.

- Сообщение о пожаре поступило в 6:12 часов. Горела однокомнатная квартира в доме 12 по проспекту Науки. Когда спасатели прибыли на место, огонь охватил практически весь коридор площадью в 8 квадратных метров, - рассказали спасатели.

Для борьбы с огнем на место прибыли три пожарные машины и 15 человек личного состава. Ближе к 7 часам утра они смогли ликвидировать пламя. По предварительным данным, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.