Трамвайное депо Петербурга перестроят под «умные» вагоны

ГУП «Горэлектротранс» займется реконструкцией трамвайных депо в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге ГУП «Горэлектротранс» начал переоборудовать трамвайное депо под новый вид "умных" трамваев. Планируется, что к концу 2028 года в городе будут обновлены все 10 трамвайных и троллейбусных парков предприятия. Об этом 9 января 2023 года пишет "Деловой Петербург".

- В каждом парке есть свои нюансы, потому что они строились в разное время. Поэтому к каждому объекту мы подходим индивидуально и стараемся вписать его в современные нормы и требования, которые необходимы для усовершенствования инфраструктуры под новый подвижной состав, приводит издание слова начальника Управления капитального ремонта и строительства "Горэлектротранса" Романа Никонова.

Сейчас специалисты занимаются реконструкцией парка №7, который находится на улице Грибакиных в Невском районе. Ожидается, что работы займут два года. К сентябрю 2024 года это будет одно из современнейших депо под новый подвижной состав, который уже поступает в парк.