Полиция со стрельбой задержала пьяного гонщика в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиции пришлось открыть стрельбу, чтобы задержать пьяного гонщика на автомобиле "ЗАЗ Шанс". Во втором часу ночи 9 января 2023 года в Колпинском районе инспекторы заметили автомобиль, который ехал не очень ровно, и попытались его остановить. Однако водитель требование проигнорировал и продолжил гнать по улице. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 1:30 в Колпинском районе на пересечении Пролетарской улицы и Заводского проспекта была предпринята попытка остановки автомобиля для проверки документов. Однако водитель на требования об остановке не отреагировал и, увеличив скорость, попытался скрыться, создавая опасность для других участников движения, - рассказали в полиции.

Наряд начал погоню. Спустя 20 минут сотрудник ДПС применил табельное оружие, выстрелив четыре раза по колесам машины. В итоге водителя задержали у дома 71 по улице Ленина. Им оказался 28-летний пьяный мужчина.

На водителя составили шесть административных дел. В результате применения оружия пострадавших нет.