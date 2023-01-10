Треть жителей Петербурга считают себя суеверными

В Санкт-Петербурге суеверным считает себя каждый третий Фото: Олег ЗОЛОТО

Треть жителей Санкт-Петербурга оказались суеверны. В этом горожане признались специалистам сервиса SuperJob, которые провели опрос и выяснили, что каждый третий человек верит в какие-либо приметы или имеет свои ритуалы.

- Суеверными людьми считают себя 32 процента петербуржцев, 49 процентов отрицают наличие такого качества. Женщины более суеверны, чем мужчины - 37 процентов против 26 процентов, - говорится в исследовании.

Наиболее суеверными оказались медицинские сестры, следом за ними продавцы-консультанты, менеджеры по туризму и различные квалифицированные рабочие. В пятерку самых суеверных специальностей входят также врачи, HR-менеджеры, водители. А вот наименее суеверными оказались программисты, аналитики и менеджеры по маркетингу.