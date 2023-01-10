Оттепель придет в Петербург 13 января Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продолжает теплеть. Постепенно из 20-градусных морозов погода перешла к нормальным минус 3-5 градусам. Но уже к концу рабочей недели в городе снова наступит оттепель и старый Новый год может пройти при плюсовой температуре и дожде. Об этом 10 января 2023 года рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

- Уже с завтрашнего дня произойдут температурные изменения, и установится слабоморозная погода, а к выходным дням, точнее днем в пятницу, 13 января, в Санкт-Петербург придет оттепель. В остальном характер погоды будет сохраняться. Осадки временами в виде снега, затем мокрого снега, - рассказал синоптик.

Все эти дни ветер сохранится южного направления, порой будет сильным. Старый Новый год, который выпадает на 14 января, окажется дождливым и теплым.

Во вторник, 10 января, в Петербурге до минус 3-5 градусов, сильный и свежий ветер.