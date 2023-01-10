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НовостиОбщество10 января 2023 6:37

Петербург потратит 193 млн рублей на музыкальные инструменты для школ города

Часть денег будут выделены из федерального бюджета
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Петербург получит субсидии из федерального бюджета на оснащение детских музыкальных школ и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

Петербург получит субсидии из федерального бюджета на оснащение детских музыкальных школ и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург получит субсидии из федерального бюджета на закупку музыкальных инструментов и других вещей для музыкальных городских школ. Об этом 10 января 2023 года рассказали в Смольном. Губернатор Александр Беглов уже подписал соответствующее постановление.

- Соглашение, заключаемое между Министерством культуры РФ и Правительством Санкт-Петербурга, предусматривает предоставление в 2023 - 2025 годах субсидии из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга на поддержку детских школ искусств и училища, - рассказали в городской администрации.

Так, с учетом субсидий и собственных средств города, на оснащение 20 музыкальных школ будет выделено 193 миллиона рублей.