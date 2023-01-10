Петербург потратит 193 млн рублей на музыкальные инструменты для школ города

Петербург получит субсидии из федерального бюджета на оснащение детских музыкальных школ и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург получит субсидии из федерального бюджета на закупку музыкальных инструментов и других вещей для музыкальных городских школ. Об этом 10 января 2023 года рассказали в Смольном. Губернатор Александр Беглов уже подписал соответствующее постановление.

- Соглашение, заключаемое между Министерством культуры РФ и Правительством Санкт-Петербурга, предусматривает предоставление в 2023 - 2025 годах субсидии из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга на поддержку детских школ искусств и училища, - рассказали в городской администрации.

Так, с учетом субсидий и собственных средств города, на оснащение 20 музыкальных школ будет выделено 193 миллиона рублей.