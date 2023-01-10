Человеческий череп откопали рабочие в центре Петербурга

Рабочие нашли череп в центре Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Шокирующую находку сделали рабочие, копавшие траншею на месте прорыва трубы в центре Петербурга. В ковше экскаватора, поднявшего очередной ком земли, они обнаружили человеческий череп. На место происшествия на Среднюю Подъяческую улицу сразу была вызвана полиция. Тем более, что на черепе красовалось отверстие, похожее на пулевое.

- Экскаватор извлек с глубины около 1,5 метров человеческий череп с круглым отверстием в области темени, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Предварительный осмотр останков ничего не дал, установить даже примерный срок, который череп пролежал в земле, поможет только судебно-медицинская экспертиза. Дальнейшие процессуальные решения примут уже на основании полученных результатов исследования.