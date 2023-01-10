Лед с проводов рухнул на голову прохожему под Петербургом

Упавший с проводов лед отправил мигранта на больничную койку Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в больницу попал мужчина с тяжелой травмой от падения сосульки. 9 января 2023 года его госпитализировали в Александровскую больницу в тяжелом состоянии. Оказалось, что он восемь дней проходил после того, как ему на голову с проводов упала льдина. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В Александровскую больницу из квартиры на Каменноостровском проспекте был доставлен 41-летний гражданин Узбекистана. По словам пациента, 1 января около 15 часов в Колтушах у дома 3 по Фермерской улице на него с проводов упал лед, - рассказал источник.

Мужчина находился в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, мозговым кровоизлиянием, ушибом мягких тканей лобной области.