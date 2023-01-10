6,6 млн рублей отдала мошенникам врач петербургской больницы

77-летняя врач-рентгенолог отдала мошенникам больше 6,5 млн рублей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Очередная история обмана пожилых людей лже-банкирами разыгралась в Петербурге. На этот раз пострадавшей оказалась 77-летняя врач-рентгенолог одной из больниц города. Весь декабрь ей звонили «представители Центробанка», убеждая «спасти» свои деньги от мошенников. И под конец года медик поддалась на уговоры преступников.

- 30 декабря несколькими траншами пожилая петербурженка перевела незнакомке более 6,6 миллиона рублей, - пишет «Мойка 78».

В полицию с заявлением врач-рентгенолог пошла только после окончания новогодних каникул, когда развеялись все сомнения по поводу обмана. Сейчас следователи проводят проверку по факту заявления, мошенников ищут.