Мужчина застрелил из охотничьего ружья человека на пороге дома в Ленобласти

Полицейские Бокситогорского района задержали подозреваемого в убийстве Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области полиция разбирается с конфликтом, который закончился убийством. Вечером 9 января 2023 года в отделение Бокситогорского района поступило сообщение от мужчину о том, что он застрелил человека. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Полиция приехала к дому 43 по улице Заводской поселка Ефимовское, где обнаружила труп 30-летнего местного жителя с огнестрельным ранением, - рассказали в полиции.

36-летний мужчина рассказал, что вечером пришел в гости к своей матери вместе с 23-летним знакомым. Спустя время его приятель вышел на улицу, где у него начались разборки с тремя незнакомцами. Вскоре завязалась драка. Мужчина вышел следом. Чтобы остановить драку, он выстрелил в одного из оппонентов друга из охотничьего ружья. Ранение оказалось смертельным.

Подозреваемый задержан на месте преступления. Изъято охотничье ружье. Возбуждено уголовное дело.