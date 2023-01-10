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НовостиЗвезды10 января 2023 8:52

Что случилось с актером Иваном Краско, попавшим в больницу в Петербурге

У 92-летнего актера Ивана Краско отнялась левая рука
Авторы (2):
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Иван Краско рассказал "Комсомолке", что с ним случилось.

Иван Краско рассказал "Комсомолке", что с ним случилось.

Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомольская правда» узнала, что случилось с актером Иваном Краско, попавшим в больницу в Петербурге. 92-летнего артиста привезли в стационар на машине скорой помощи. А причиной вызова стали проблемы с левой рукой, которая потеряла чувствительность.

- Левая рука отнялась, а она с сердцем связана, насколько я знаю. Решил обратить внимание на здоровье, вызвал врачей. Лечат меня от инсульта, - рассказал «КП-Петербург» Иван Иванович.

В стационаре Народный артист России находится уже несколько дней. Самочувствие - нормальное.

- Я живой, здоровый. Не дождетесь, как говорится, - пошутил в разговоре с «Комсомолкой» мэтр актерского цеха.

Сколько он еще пробудет в больнице, Иван Иванович не знает. С момента его прошлой госпитализации прошло чуть больше месяца.