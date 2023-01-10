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НовостиПроисшествия10 января 2023 9:24

Водитель «Газели» погиб в жестком ДТП с «КАМАЗом» в Ленобласти

Трагическая авария произошла в деревне Домкино Лужского района
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Полицейские Лужского района устанавливают обстоятельства смертельного ДТП

Полицейские Лужского района устанавливают обстоятельства смертельного ДТП

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием большегрузов. Утром 9 января 2023 года на трассе Р-23 в деревне Домкино Лужского района столкнулись "Газель" и "КАМАЗ". В итоге водитель первого автомобиля погиб. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Около 8:20 65-летний водитель коммерческой компании, управляя автомобилем "Газель" на 158 километре автодороги Р-23 в деревне Домкино Лужского района, при выезде с прилегающей территории АЗС не убедился в безопасности и совершил столкновение с автомобилем "КАМАЗ», под управлением 37-летнего водителя, - рассказали в полиции.

Столкновение оказалось очень сильным. В результате водитель "Газели" получил очень серьезные травмы и скончался на месте. Сотрудники полиции устанавливают все детали происшествия.