Водитель «Газели» погиб в жестком ДТП с «КАМАЗом» в Ленобласти

Полицейские Лужского района устанавливают обстоятельства смертельного ДТП Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием большегрузов. Утром 9 января 2023 года на трассе Р-23 в деревне Домкино Лужского района столкнулись "Газель" и "КАМАЗ". В итоге водитель первого автомобиля погиб. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Около 8:20 65-летний водитель коммерческой компании, управляя автомобилем "Газель" на 158 километре автодороги Р-23 в деревне Домкино Лужского района, при выезде с прилегающей территории АЗС не убедился в безопасности и совершил столкновение с автомобилем "КАМАЗ», под управлением 37-летнего водителя, - рассказали в полиции.

Столкновение оказалось очень сильным. В результате водитель "Газели" получил очень серьезные травмы и скончался на месте. Сотрудники полиции устанавливают все детали происшествия.