СК начал проверку после обнаружения черепа с круглой дыркой в центре Петербурга

СК начал проверку из-за находки черепа с дыркой в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургское управление Следственного комитета России начало проверку по факту обнаружения «костных останков» в центре города. Речь идет о черепе, который во время ремонта трубы откопали рабочие на Средней Подъяческой улице.

- Извлеченные костные фрагменты направлены для судебно-медицинского исследования, - сообщает пресс-служба Следкома.

Причина, по которой в СК так заинтересовались черепом - аккуратная круглая дырка в темени, слишком крупная для пулевого отверстия и слишком ровная для другого оружия, например, холодного. Пока единственное, в чем сходятся эксперты, это насильственный характер смерти человека, которому принадлежат останки.

Но когда именно он погиб, сейчас установить невозможно. Известно, что череп лежал в земле на глубине около полутора метров. Другие данные установить поможет лишь экспертиза.