Рейтинг самых скоростных нарушителей нового года составили в Ленобласти

В Ленавтодоре составили рейтинг новогодних нарушителей скорости. Фото: Ленавтодор

Какой русский, а также эстонец или узбек, не любит быстрой езды? В Ленавтодоре составили рейтинг самых скоростных нарушителей, которые успели отметиться на камерах слежения в наступившем 2023 году. Все они мчали далеко за сотню, а некоторые приблизились и к 200 км/час.

- Номером один врывается в рейтинг черный «бумер». Горящие глаза водителя смотрели в сторону Всеволожска. На спидометре - 185 км/час при разрешенных 70. Пока это рекорд года, - сообщает пресс-служба Ленавтодора.

Кроме водителя черного BMW, которому грозит лишь штраф в 5000 рублей (при фиксации превышения скорости камерой), отличился «пилот» белого BMW, разогнавшего свой болид по Мурманскому шоссе до 178 км/час.

Также в рейтинг попали: китайский кроссовер Geely - 172 км/час на Московском шоссе; Honda с эстонскими номерами, ехавшая 126 км/час вместо 60 по Таллинскому шоссе, и BMW с номерами Узбекистана, ехавший «всего» 111 км/час вместо положенных 40.