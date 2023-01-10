Двухэтажный дом загорелся на севере Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На севере Санкт-Петербурга произошел серьезный пожар в жилом доме. Почти в полдень 10 января 2023 года на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в Выборгском районе. Горел двухэтажный частный дом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС города.

- В 11:43 часов поступило сообщение о пожаре в доме 40 по Красноярской улице. В двухэтажном здании с мансардой размером 10 на 30 метров загорелись помещения на площади 10 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе спасателей Петербурга.

На место прибыли две пожарные машины и 10 человек личного состава МЧС. За 40 минут они смогли справиться с пламенем и потушить его. Сведения о пострадавших не поступали. Причина возгорания на данный момент устанавливается.