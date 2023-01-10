23 тысячи школьников не вышли на учебу в Петербурге из-за гриппа

После новогодних праздников в школу вернулись не все дети. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Больше 23 тысяч петербургских школьников не вышли на учебу после новогодних каникул из-за заболевания гриппом и другими острыми респираторными инфекциями (ОРВИ). Такие данные привели в городском Комитете по образованию.

- Простудные заболевания и грипп подтвердились у 23 684 школьников, - пишет «Петербургский дневник».

Эти дети находятся дома на больничном. Еще 1866 учеников школ и лицеев учатся в смешанном формате, самостоятельно осваивая программу, и приходя в школу только на зачеты и экзамены.

Кроме школьников, болеют и детсадовцы. Сейчас группы не посещают 19,5 тысяч воспитанников дошкольных учреждений. При этом заболеваемость гриппом и ОРВИ с начала года падает.