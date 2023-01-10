МЧС предупреждает об усилении ветра в Петербурге 11 января

В среду в Петербурге будет ветрено. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербургское управление МЧС предупреждает гостей и жителей города о сильном ветре, который ожидается в среду, 11 января. По данным синоптиков Северо-Западного управления

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, резкие порывы будут достигать 15 метров в секунду.

- Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает об ухудшении погодных условий: 11 января местами ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Пешеходам традиционно советуют держаться подальше от рекламных щитов, дорожных знаков, деревьев, а также всего того, что может упасть из-за порывов ветра. Водителям советуют ставить машину или в гараж или на открытой местности.