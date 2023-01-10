Посещаемость торговых центров в Петербурге упала на 10% в новогодние праздники

В Петербурге упала посещаемость торговых центров в новогодние каникулы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Минувшие новогодние праздники жители Санкт-Петербурга решили не проводить в торговых центрах, а потратить эти дни иначе. Аналитики отмечают, что посещаемость ТЦ в сравнении с первой неделей 2022 года упала на 10 процентов, а в сравнении с началом 2020 года - на треть. Об этом 10 января 2023 года пишет "Коммерсантъ".

- На настроения покупателей в период новогодних каникул продолжили влиять стремление экономить и снижение ассортимента привычных магазинов из-за ухода зарубежных брендов, - пишет издание со ссылкой на экспертов.

Специалист отмечают, что покупательская способность населения сильно снизилась, а спрос, который был до Нового года, истощился за счет постоянных распродаж компаний, которые уходили с российского рынка.

Ожидается, что трафик в торговых центрах постепенно начнет расти с приходом весны.