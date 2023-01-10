Старый Новый год Петербург встретит с дождем и плюсовой температурой Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новогодние праздники почти подошли к концу. Впереди остался только Старый Новый год, который жители страны отметят 14 января 2023 года. В Санкт-Петербурге праздник пройдет при такой же погоде, как и сам Новый год - плюсовая температура и дождь. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Старый Новый год мы снова встретим при плюсовой температуре, и скорее всего с дождем. Что поделаешь, такое распределение барических образований в атмосфере над нашими районами, - отметил Колесов.

Потепление в течение недели будет приближаться постепенно. Во вторник, 10 января, в Петербурге еще до минус 3-5 градусов. 11 января уже температура повысится до 1-3 градусов легкого мороза, а 12 января отметка приблизится к нулю. Оттепель начнется в ночь на 13 января и днем температура будет колебаться между минус 1 и плюс 1 градусом.