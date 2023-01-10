Пса Мишу спасли из погреба в Ленобласти

Старого пса Мишу достали из погреба в Ленобласти. Фото: https://vk.com/koshkispas

Спасатели отряда «КОШКИСПАС» достали из западни старенького пса Мишу. Он заполз в погреб, но не смог выбраться обратно. Судьбой животного, своего любимца, обеспокоились три бабушки из Ленобласти.

- Пожилые заявительницы очень переживали, ведь на улице стремительно холодает, а их подопечный - мохнатый увалень Миша завалился в старый погреб и обратно выбраться не может. Мешает снежный холм на входе, - сообщают спасатели в группе отряда ВКонтакте.

Здорова собака одним махом бы перемахнула через препятствие, но Миша стар и уже еле передвигается. А задние лапы и вовсе почти не двигаются, лишь волочатся. От холода Мишу спасала другая собака, ночевавшая с ним в погребе. Ее спасатели быстро выгнали наружу, а потом достали и самого пса-бедолагу, накинув не него петлю. Просто так подойти к себе Миша не давал и огрызался.

После этого пса передали бабушкам, которые обещали присматривать за мохнатым другом.