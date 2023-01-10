Больше 1,2 млн человек посетили рождественскую ярмарку в Петербурге

Рождественскую ярмарку посетили более 1,2 миллиона гостей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Рождественская ярмарка на Манежной площади Санкт-Петербурга завершила свою работу. За три недели, что она существовала, ее посетили более 1,2 миллиона человек, что в полтора раза больше, чем в прошлогодние праздники. Об этом рассказали в Смольном.

- В этом году мы расширили формат ярмарки. Увеличилось число ее участников. Впервые устроили большую катальную горку на Дворцовой площади, – отметил губернатор Александр Беглов.

В этом году ярмарка расположилась не только на Манежной площади, Малой Садовой и Кленовой улицах, но еще и на Певчевском проезде и на Конюшенной площади. Катальную горку на Дворцовой площади посетили более 110 тысяч человек. Все аттракционы для посетителей были бесплатными.