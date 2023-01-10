Рождественская ярмарка завершила работу в Петербурге

Рождественская ярмарка в центре Петербурга завершила свою работу Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Рождественская ярмарка 2023 года в Санкт-Петербурге завершила свою работу. Она открылась в середине декабря и проработала три недели, радуя местных жителей и гостей Северной столицы. За это время ее посетили более 1,2 миллиона человек, что в полтора раза больше, чем годом ранее. Об этом 10 января рассказали в городской администрации.

- В этом году мы расширили формат ярмарки. Увеличилось число ее участников, - рассказал губернатор Александр Беглов.

Ярмарка проходила традиционно на Манежной площади, Малой Садовой и Кленовой улицах. Также на Конюшенной площади снова открылся каток. Впервые ярмарка была организована на Певческом проезде, а на Дворцовой площади была установлена большая катальная горка, на которой прокатились более 110 тысяч человек. Каток на Кленовой посетили более 10 тысяч человек, на паровозике по Манежной площади прокатились 57 тысяч, а на карусели - 76 тысяч человек.