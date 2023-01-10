МЧС предупреждает о метели и гололеде в Ленобласти 11 января

Снег и гололед обещают в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Региональное управление МЧС по Ленобласти предупреждает о метели, гололеде и резком перепаде температуры, которые ожидаются в среду, 11 января. Основной снегопад и морозы будут ночью, а днем начнет теплеть, станет скользко.

- Облачная погода. Ночью снег, днем небольшой, умеренный. Местами метель. Ветер южный, юго-западный, в прибрежных районах с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью -5...-10, днем 0...-5 градусов, - сообщает пресс-служба МЧС.

Водителей предупреждают о снежном накате и гололедице на дорогах. В четверг, 12 января, потепление продолжится. Термометры покажут до +1 градуса. При ночном минусе будет очень скользко. В пятницу снова тепло и небольшой снег.