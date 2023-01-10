Рабочий погиб на предприятии по переработке отходов в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Волховском районе Ленинградской области произошла трагедия на предприятии по переработке отходов. На производстве погиб один из рабочих. Это произошло 9 января 2023 года. Об этом рассказали в следственном комитете Ленобласти.

- Утром 9 января в результате нарушения правил безопасности при производстве работ, связанных с переработкой полимерных отходов, произошло травмирование 19-летнего рабочего, который скончался на месте, - рассказали в комитете.

После случившегося следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. На данный момент следователи, полицейские и эксперты проводят проверку. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших происшествию.