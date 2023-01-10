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НовостиПетербургская стройка10 января 2023 12:36

Объем строительства элитного жилья в Петербурге побил пятилетний рекорд

За год в городе ввели в строй около тысячи квартир и апартаментов
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В Петербурге поставлен рекорд по вводу в строй элитного жилья.

В Петербурге поставлен рекорд по вводу в строй элитного жилья.

Фото: Олег ЗОЛОТО

2022 год стал рекордным для Петербурга по объему введенного в строй элитного жилья. За 12 месяцев в городе построили свыше 120 тысяч квадратных метров «элитки». Это больше, чем за предыдущие четыре года вместе взятые.

- По итогам года введены в строй шесть элитных жилых комплексов общей площадью 122,3 тысячи квадратных метров. Это выше прошлого рекорда, установленного в 2018 году, - говорится в исследовании консалтинговой компании NF Group.

За год построены и сданы 950 квартир и апартаментов, что резко увеличивает предложение на рынке элитного жилья и, соответственно, конкуренцию. Эксперты сферы недвижимости считают, что такая ситуация может привести к снижению цен на жилье для «богатых и знаменитых».

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