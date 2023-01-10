9,5 млн нарушений ПДД зафиксировали камеры в Петербурге за 2022 год Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Смольном подвели итоги работы комплексов фотовидеофиксации за 2022 год. Так, камеры зафиксировали 9,5 миллионов нарушений правил дорожного движения в Санкт-Петербурге. В основном нарушителями стали гонщики. Превышение скорости камеры ловили в 94 процентах случаев.

- В прошлом году был реализован масштабный проект по развитию городской системы фиксации нарушений правил дорожного движения. Заработали 300 новых комплексов контроля скорости. В настоящее время в Петербурге за безопасностью на дорогах следят более 900 комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения, в том числе и 44 передвижных комплекса, - рассказали в городской администрации.

Если сравнивать с 2021 годом, то тогда было зафиксировано чуть более 7,5 миллионов нарушений. Несмотря на то, что произошел рост, статистика по конкретным адресам показывает снижение нарушений в 3-5 раз.

В 2023 году запланирована установка новых стационарных комплексов на аварийно-опасных перекрестках во всех районах города, в том числе и на семи перекрестках Невского проспекта.