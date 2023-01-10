Потеряшек в Петербурге стало меньше впервые за 10 лет

Снижение количества потеряшек в «ЛизаАлерт» зафиксировали впервые за 10 лет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

69 жителей Петербурга и Ленобласти бесследно пропали в 2022 году, их до сих пор не могут найти. Такие итоги работы за 12 месяцев подвели в поисковом отряде «ЛизаАлерт». По данным волонтеров, за год они получили 3270 заявок о пропаже людей, в том числе пожилых и детей. Живыми нашли 2545 человек. К сожалению, были случаи гибели пропавших - за 2022-й таких 197. Неподтвержденными заявками значатся 329, а остальные касались поиска родственников людей, потерявшихся в пространстве - например, в случаях, когда в больницу привозили человека с деменцией.

При этом заявок на поиск людей подали на 153 меньше, чем в 2021 году. Снижение количества потеряшек в «ЛизаАлерт» зафиксировали впервые за 10 лет.

- Это может быть связано с тем, что год выдался не грибной, и из-за этого в июле и августе заявок было меньше, чем обычно, - объяснила в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) пресс-секретарь петербургского подразделения «ЛизаАлерт» Евгения Цинклер. - Сознательность людей растет, и это приятно осознавать. А что касается пропаж в пределах города, то мне кажется, с каждым годом люди становятся намного внимательнее друг к другу. На одиноких людей больше обращают внимания, охотнее, а главное, грамотнее помогают.

Не на последнем месте и хорошая работа самих поисковиков - так, в отряде начали развивать направление поисков на воде. Волонтеры читают просветительские лекции о безопасности для родителей и детей, рассказывают в соцсетях о правилах заботы за пожилыми родственниками, чтобы их всегда можно было найти в случае пропажи.

- По итогам почти каждого месяца 2022-го мы с радостью констатировали, что поисков пусть чуть-чуть, но становится меньше, чем годом ранее, - подытоживают поисковики.

СОВЕТ

Как не потеряться и сберечь близких?

- Используйте часы и телефоны с возможностью отслеживания местоположения;

- Одевайте детей в яркую одежду во время похода в лес;

- Заранее кладите записки с контактными данными в карманы пожилым родным, если есть риск, что они могут потеряться.