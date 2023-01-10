Новый офис «Газпрома» может появиться на Черной речке в Петербурге

"Газпром" выкупил здание на Земледельческой улице. Фото: Яндекс.Карты

«Газпром» может открыть новый офис в Петербурге. Он расположится на Земледельческой улицы, что в 20 минутах ходьбы от станции метро «Черная речка». Также удалена и «Лесная». В офисное здание могут переоборудовать бывший паркинг, который приобрела для своих нужд энергетическая корпорация.

- Здание площадью 48 тысяч квадратных метров находится на Земледельческой улице, 12А, - пишет «Коммерсант»

Сумма сделки не разглашается, но эксперты оценивают ее в полтора-два миллиарда рублей. Еще около шести миллиардов может уйти на перестройку здания. Отметим, что ранее по указанному адресу располагался автосалон марок ГАЗ и «Лада».

Основной офис, в который должен переехать «Газпром» - комплекс «Лахта Центр». Основные конструкции первой очереди, в том числе 460-метровая башня были сданы еще в 2018 году, однако внутренние работы идут до сих пор.