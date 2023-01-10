Второй этап перехода на новую систему уборки стартовал в Петербурге

С 1 января Петербург перешел на второй этап уборки города. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербург постепенно переходит на новую систему уборки, которая предполагает передачу ответственности от частных подрядчиков в руки городских коммунальных служб. Второй этап перехода стартовал с 1 января.

- С 1 января уборка дворов хозяйственным способом стартовала в девяти районах. Чтобы избежать сбоев в работе, городские Жилищные агентства забирают себе кварталы постепенно - , заявил вице-губернатор Анатолий Повелий, проводивший инспекцию Василеостровского района.

Сейчас здесь районное ГУ ЖА убирает около пяти процентов площади, а в Кировском - 40 процентов. С 16 января городские коммунальщики будут работать в 15 районах Петербурга, а к 1 июля уборка дворов во всем городе перейдет в руки госучреждений.