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НовостиДом. Семья10 января 2023 15:38

В Петербурге рыжего пса, который потерялся в метро, забрали на передержку

Хозяин собаки так и не нашелся
Анастасия НУРАДИЛОВА
Хозяин собаки так и не нашелся. Фото: t.me/spbmetro

Хозяин собаки так и не нашелся. Фото: t.me/spbmetro

Стало известно, как сложилась судьба пса, который сам пришел на станцию метро «Купчино» утром 9 января. Сотрудники метрополитена тогда отвели растерянную собаку в вестибюль станции «Адмиралтейская», надеясь, что за питомцем придет его хозяин. Но никто не пришел.

- Собаку забрали на передержку сотрудники специализированных служб, - пишет «Вечерний Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу петербургского метрополитена.

Напомним, на собаке был найден ошейник. Но там не указан номер телефона или домашний адрес. Несмотря на распространение информации в социальных сетях, хозяина рыжему псу найти не удалось. Остается загадкой, что могло случиться с растерянным животным.